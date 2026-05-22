Ziraat Turkish Cup/ Muçi sot në aksion, Trabzonspor shpërblen me 94.000 mijë euro secilin lojtar në rast tirumfi
Kupa e dhjetë në historinë e klubit vlen shumë për lojtarët e Trabzonspor-it. Mediet turke kanë njoftuar se drejtuesit e klubit u kanë premtuar një premio të majme secilit lojtar në rast triumfi.
Shifra e premtuar është rreth 94.000 mijë euro (5 mln TL) edhe pse në një moment të parë flitej për një vlerë më të ulët, rreth 56,500 mijë euro (3 mln TL).
Në ndeshjen përballë Tümosan Konyaspor, pritet që për Trabzonspor të nisi ndeshjen nga minuta e parë edhe Ernest Muçi, i cili vetëm pak orë më parë ka lënë përgjithmonë ekipin e Beşiktaş.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.