Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,492 ▲0.62%
DOW 50,721 ▲0.87%
NASDAQ 26,429 ▲0.52%
NAFTA 96.78 ▲0.45%
ARI 4,517 ▼0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $77,003 ▼ -0.17% ETH $2,124 ▼ -0.18% XRP $1.3553 ▼ -0.4% SOL $87.0000 ▲ +0.83%
S&P 500 7,492 ▲0.62 % DOW 50,721 ▲0.87 % NASDAQ 26,429 ▲0.52 % NAFTA 96.78 ▲0.45 % ARI 4,517 ▼0.57 % S&P 500 7,492 ▲0.62 % DOW 50,721 ▲0.87 % NASDAQ 26,429 ▲0.52 % NAFTA 96.78 ▲0.45 % ARI 4,517 ▼0.57 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Pas pesë muajsh pezullim, rikthehet regjimi “41 Biss” në burgun e Peqinit për të dënuarit me rrezikshmëri të lartë Çupi: Ja pse dëshmia e Eric Wend sinjalizon qasje të re diplomatike të SHBA-së në rajon Ish-kreu demokrat i degës së Librazhdit: Nesër nuk ka zgjedhje në PD, kemi 36 vite me të njëjtin emër në krye të partis Kosovë\Bllokada si program politik Prokuroria nis hetim ndaj një 25-vjeçare, tentoi të fus drogë në burgun e Idrizovës
Menu
Sporti

Ziraat Turkish Cup/ Muçi sot në aksion, Trabzonspor shpërblen me 94.000 mijë euro secilin lojtar në rast tirumfi

· 1 min lexim

Kupa e dhjetë në historinë e klubit vlen shumë për lojtarët e Trabzonspor-it. Mediet turke kanë njoftuar se drejtuesit e klubit u kanë premtuar një premio të majme secilit lojtar në rast triumfi.

Shifra e premtuar është rreth 94.000 mijë euro (5 mln TL) edhe pse në një moment të parë flitej për një vlerë më të ulët, rreth 56,500 mijë euro (3 mln TL).

Në ndeshjen përballë Tümosan Konyaspor, pritet që për Trabzonspor të nisi ndeshjen nga minuta e parë edhe Ernest Muçi, i cili vetëm pak orë më parë ka lënë përgjithmonë ekipin e Beşiktaş.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë