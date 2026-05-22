Abissnet Superiore: AF Elbasani paguan shtrenjtë sjelljen e tifozëve në ndeshjen kundër Egnatias
Komisioni i Etikës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka zbardhur dhe vendimet për ditën e sotme, të lidhura me javën futbollistike në vend.
Klubi i vetëm i Superiores i prekur nga këto vendime është AF Elbasani. Verdheblutë janë ndëshkuar për sjelljen e gabuar të tifozëve në ndeshjen e Final Four përballë Egnatias, duke marrë dhe një gjobë të majme prej 10 milionë lekësh të vjetra.
