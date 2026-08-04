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Kronika

Zjarr në varrezat e fshatit Libonik, zjarrfikësit në terren për shuarjen e flakëve (VIDEO)

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Një zjarr ka rënë në varrezat e fshatit Libonik, në bashkinë e Maliqit.

Shkaqet e rënies së zjarrit nuk dihen ende, ndërsa flakët kanë përfshirë një pjesë të zonës së varrezave.

Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për vënien e flakëve nën kontroll dhe shuarjen e plotë të zjarrit.

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