Zjarr në varrezat e fshatit Libonik, zjarrfikësit në terren për shuarjen e flakëve (VIDEO)
Një zjarr ka rënë në varrezat e fshatit Libonik, në bashkinë e Maliqit.
Shkaqet e rënies së zjarrit nuk dihen ende, ndërsa flakët kanë përfshirë një pjesë të zonës së varrezave.
Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për vënien e flakëve nën kontroll dhe shuarjen e plotë të zjarrit.
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