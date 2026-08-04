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KIEV – Zelensky: Jemi në kontakt të përditshëm me ekipin e Trump, po kërkojmë rrugë për paqe

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Jemi në kontakt të përditshëm

KIEV, 4 gusht /ATSH – ANSA/ – Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina është e gatshme për çdo format negociatash dhe se bashkëpunimi me partnerët është kostant.

“Jemi në kontakt të përditshëm me përfaqësuesit e presidentit Trump, dhe kjo është e rëndësishme””, shton ai.

Në takimin në Uashington folëm për mënyrën se si mund të krijojmë rrethana të reja që të ketë një diplomaci të vërtetë. Po përpiqemi ta vëmë në praktikë të gjithë këtë”, sqaroi lideri ukrainas.

Zelensky shtoi  se vendi i tij është “i gatshëm për të gjitha format e takimeve dhe presim që Witkoff dhe Kushner të jenë aktivë që në muajin gusht.”

Në fund, Zelensky bëri të ditur se bashkëpunimi me partnerë të tjerë, veçanërisht me vendet e Gjirit, është në vazhdim dhe se këto vende mund të mbështesin përpjekjet diplomatike dhe nevojat e sigurisë së Ukrainës.

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