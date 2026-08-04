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Kronika

Zjarret në vend/ Bilanci i Emergjencave Civile: 14 vatra të raportuara në 12 orë, 5 mbeten aktive në të gjithë vendin

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14 vatra të raportuara në

Agjencia për Media dhe Informim (MIA) ka publikuar bilancin më të fundit të situatës së zjarreve në territorin e vendit gjatë 12 orëve të fundit. Nga 14 vatra të raportuara në shkallë kombëtare, pesë prej tyre vijojnë të jenë aktive, ndërsa forcat e emergjencave civile po operojnë nga toka dhe ajri për izolimin dhe neutralizimin e plotë të flakëve.

Mobilizimi i mjeteve dhe trupave në terren

Për menaxhimin e vatrës së zjarreve dhe parandaluar përshkallëzimin e tyre, janë angazhuar resurse të konsiderueshme operacionale. Në terren po veprojnë 182 forca njerëzore dhe 19 mjete zjarrfikëse, të cilat mbështeten nga ajri me tre helikopterë dhe një avion të Forcës Ajrore.

Sipas të dhënave paraprake, vatrat e shpërthyera kanë dëmtuar rreth 1.5 hektarë me barishte, shkurre dhe bimësi pyjore, ndërsa vlerësimi për sipërfaqet e prekura nga vatrat aktive vazhdon.

Gjendja e vatrave kryesore në rrethe

Shtabi i emergjencave civile ka detajuar panoramën e ndërhyrjeve sipas rajoneve kryesore:

Dajt (Tiranë): Vijon puna me intensitet për shuarjen e plotë të vatrës në këtë zonë pyjore.

Riban (Mallakastër): Zjarri ka zbritur në intensitet të ulët brenda masivit pyjor. Pas evakuimit të përkohshëm të 15 familjeve dhe ndërhyrjes së koordinuar me 1 helikopter e 1 avion ushtarak, rreziku për zonat e banuara është mënjanuar plotësisht.

Stegopull–Selckë (Libohovë & Dropull): Operacioni i izolimit po përballet me pengesa serioze për shkak të terrenit të thyer malor dhe shkëmbor.

Vatrat nën kontroll: Në fshatin Shqiponjë (Prrenjas), Vërzhezhë (Skrapar) dhe Krekëz (Himarë), situata është vënë nën kontroll dhe po kryhet monitorimi për parandalimin e riaktivizimit.

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