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Bota

Anija u përfshi nga flakët, shpëtohen mbi 170 persona në Kanalin Anglez

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Më shumë se 170 persona janë shpëtuar të martën gjatë një operacioni të madh kërkim-shpëtimi në Kanalin Anglez, teksa përpiqeshin të kalonin nga Franca drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Sipas autoriteteve franceze dhe britanike, varka e fryrë me të cilën udhëtonin personat ndodhej ende në zonën franceze të kërkim-shpëtimit kur motori i saj mori flakë. Për shkak të dëmtimit të mjetit lundrues, pasagjerët u detyruan të hidheshin në ujë.

Autoritetet franceze ndërhynë duke dërguar dy anije shpëtimi, një helikopter të marinës dhe ekipe mjekësore. Në operacion morën pjesë gjithashtu Instituti Mbretëror Kombëtar i Varkave të Shpëtimit (RNLI) dhe Forca Kufitare e Mbretërisë së Bashkuar.

Nga operacioni u shpëtuan gjithsej 157 persona, prej të cilëve 103 nga ekipet franceze dhe 54 nga ekipet britanike. Të gjithë u dërguan në portin e Boulogne-sur-Mer, ku morën ndihmë mjekësore dhe kujdes.

Autoritetet thanë se askush nuk humbi jetën në incident, i cili konsiderohet një nga operacionet më të mëdha të këtij lloji që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2018.

Varka ishte nisur nga fshati Veules-les-Roses në Normandi rreth orës 06:00 të mëngjesit dhe ishte monitoruar nga shërbimet franceze të shpëtimit që nga nisja e saj.

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