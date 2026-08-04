Anija u përfshi nga flakët, shpëtohen mbi 170 persona në Kanalin Anglez
Më shumë se 170 persona janë shpëtuar të martën gjatë një operacioni të madh kërkim-shpëtimi në Kanalin Anglez, teksa përpiqeshin të kalonin nga Franca drejt Mbretërisë së Bashkuar.
Sipas autoriteteve franceze dhe britanike, varka e fryrë me të cilën udhëtonin personat ndodhej ende në zonën franceze të kërkim-shpëtimit kur motori i saj mori flakë. Për shkak të dëmtimit të mjetit lundrues, pasagjerët u detyruan të hidheshin në ujë.
Autoritetet franceze ndërhynë duke dërguar dy anije shpëtimi, një helikopter të marinës dhe ekipe mjekësore. Në operacion morën pjesë gjithashtu Instituti Mbretëror Kombëtar i Varkave të Shpëtimit (RNLI) dhe Forca Kufitare e Mbretërisë së Bashkuar.
Nga operacioni u shpëtuan gjithsej 157 persona, prej të cilëve 103 nga ekipet franceze dhe 54 nga ekipet britanike. Të gjithë u dërguan në portin e Boulogne-sur-Mer, ku morën ndihmë mjekësore dhe kujdes.
Autoritetet thanë se askush nuk humbi jetën në incident, i cili konsiderohet një nga operacionet më të mëdha të këtij lloji që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2018.
Varka ishte nisur nga fshati Veules-les-Roses në Normandi rreth orës 06:00 të mëngjesit dhe ishte monitoruar nga shërbimet franceze të shpëtimit që nga nisja e saj.
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