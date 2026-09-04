Zjarri në Kalivaç dhe Zimaj drejt shuarjes, rreth 200 hektarë të djegura
Situata e zjarrit në fshatrat Kalivaç dhe Zimaj, në Njësinë Administrative Ungrej, paraqitet më e qetë mëngjesin e sotëm (4 shtator), pas ndërhyrjes së forcave zjarrfikëse, ushtrisë dhe shërbimeve të tjera të angazhuara në terren.
Sipas raportimeve nga terreni, një prej vatrave të mëdha aktive është shuar, ndërsa në disa pika vijon të ketë tym dhe vatra të vogla që vijojnë të digjen. Pavarësisht përmirësimit të situatës, mbetet rreziku i riaktivizimit të vatrave, ndaj ekipet në terren vijojnë monitorimin dhe ndërhyrjet për izolimin e tyre.
Nga vlerësimet paraprake të autoriteteve, zjarri dyshohet se ka përshkuar rreth 200 hektarë sipërfaqe në dy fshatrat. Ndërkohë, kanë nisur verifikimet për evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga flakët. Në operacion janë angazhuar forca të shumta nga shërbimet zjarrfikëse, ushtria, shërbimi pyjor, njësia administrative dhe strukturat e Bashkisë Lezhë, si dhe vullnetarë.
Në terren ndodhen aktualisht 2 mjete zjarrfikëse të Bashkisë Lezhë me 12 efektivë, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka angazhuar 3 mjete zjarrfikëse dhe 21 efektivë. Pjesë e operacionit janë edhe 90 forca të ushtrisë, 8 punonjës të shërbimit pyjor, 6 efektivë të Njësisë Administrative, 3 forca të strukturave të Bashkisë Lezhë dhe 12 vullnetarë.
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