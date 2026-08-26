Zjarri në Shashicë vihet nën kontroll, Shefi i shërbimit zjarrfikës: Nuk ka asnjë vatër aktive
Zjarri, i cili ra mbrëmjen e së martës në malin e Shashicës dhe rrezikoi dy fshatrat, Sherishtën dhe Drashovicën, është vënë tashmë nën kontroll.
Shefi i shërbimit zjarrfikës në Bashkinë e Vlorës, Luan Kapaj, deklaroi se situata gjatë mbrëmjes ishte problematike dhe e agravuar. Forcat zjarrfikëse u vunë menjëherë në gatishmëri dhe, pas disa orësh pune të pandërprerë dhe ndërhyrjes në terren të vështirë, arritën të neutralizojnë vatrën e zjarrit.
Kapaj konfirmoi se mëngjesin e së mërkurës situata paraqitet e qetë dhe zjarri është kontrolluar plotësisht. Aktualisht, në territorin e Bashkisë së Vlorës nuk raportohet asnjë vatër aktive.
Sipas Kapajt, kjo verë është karakterizuar nga një numër i lartë zjarresh, ku në disa raste dyshohet se vatrat janë vendosur qëllimisht. Për këtë arsye, ai u bën apel qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm dhe të mos ndezin zjarre, pasi pasojat mund të jenë të rënda.
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