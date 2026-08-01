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Teknologji

Zuckerberg parashikon ardhjen e agjentëve personalë të inteligjencës artificiale

· 2 min lexim

Drejtori ekzekutiv i kompanisë Meta, Mark Zuckerberg, beson se në të ardhmen e afërt miliarda njerëz do të kenë agjentët e tyre personalë të inteligjencës artificiale, të cilët do t’i ndihmojnë në fusha të ndryshme të jetës së përditshme.

Sipas Zuckerbergut, qëllimi i Metës nuk është vetëm krijimi i një asistenti të zakonshëm me inteligjencë artificiale, por zhvillimi i agjentëve që do të kuptojnë objektivat personale të përdoruesve dhe do të punojnë vazhdimisht për t’i ndihmuar ata t’i arrijnë ato.

Agjentët personalë të AI-së, sipas vizionit të tij, do të jenë në gjendje të ndihmojnë njerëzit në fusha si organizimi i jetës, puna, mësimi, shëndeti, financat dhe marrëdhëniet personale. Ideja është që teknologjia të jetë e lehtë për t’u përdorur dhe e qasshme për njerëzit e zakonshëm, jo vetëm për ekspertët e teknologjisë.

Zuckerberg ka deklaruar se Meta po punon në një gjeneratë të re të agjentëve të inteligjencës artificiale për përdorim personal dhe biznesor. Këto sisteme pritet të ndërtohen mbi modelet e reja të AI-së të kompanisë dhe të integrohen në ekosistemin e aplikacioneve të Metës.

Vizioni i themeluesit të Metës lidhet me konceptin e “superinteligjencës personale” – një inteligjencë artificiale që njeh nevojat, preferencat dhe qëllimet e secilit individ dhe vepron si një ndihmës i personalizuar gjatë gjithë kohës.

Megjithatë, zhvillimi i agjentëve autonomë të AI-së ka ngritur edhe shqetësime për privatësinë, sigurinë e të dhënave dhe nivelin e kontrollit që njerëzit duhet t’u japin këtyre sistemeve. Ekspertët paralajmërojnë se sa më shumë autonomi të kenë këta agjentë, aq më të rëndësishme bëhen mekanizmat e mbikëqyrjes dhe sigurisë.

Meta synon që këto teknologji të përdoren nga miliarda njerëz në mbarë botën, duke e bërë inteligjencën artificiale një pjesë të zakonshme të jetës së përditshme. /Telegrafi/

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