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Teknologji

“Nëse do të ishe president, çfarë do të bëje?” – ChatGPT jep përgjigjen

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Po sikur ChatGPT të bëhej president?

Një person e pyeti ChatGPT se si do të qeveriste nëse do të bëhej president.

Përgjigja u përqendrua më pak te personalitetet politike dhe më shumë në përdorimin e provave për të udhëhequr vendimet publike.

Al propozoi përmirësimin e arsimit dhe kujdesit shëndetësor, modernizimin e infrastrukturës, mbështetjen e energjisë së pastër dhe bërjen e qeverisë më transparente.

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Disa përdorues e vlerësuan përgjigjen si praktike, ndërsa të tjerë theksuan se ChatGPT gjeneron përgjigje nga modelet në të dhëna, jo nga bindjet personale.

Shkëmbimi tregon se si Al po bëhet pjesë e bisedave publike rreth lidershipit dhe qeverisjes. /Telegrafi/

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