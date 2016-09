Moda për vjeshtën 2016: 10 mantele më të bukura dhe xhaketa për periudhën kalimtare

Bëhuni gati të prisni ditët e para të ftohta – po ju prezantojmë mantelet dhe xhaketat më të bukura për 2016-n.

Porosia e modës për vjeshtën 2016 është shkruar me ngjyra ngufatëse dhe me stilin e ashpër, transmeton telegrafi.

Ditët e ftohta prisni me xhaketa dhe mantele moderne, ndërkaq ne ju sjellim diktatin më të shkurtër të modës, të përshtatur me pistat e modës në jetën tonë të përditshme.

Stili ushtarak fshihet këtë sezon në detajet më të ndryshme, me pulla të dyfishta në rend të dyfishtë, me siluetën e damës të shtrënguar me kollan të gjerë për beli!

Sa u përket ngjyrave, nuk do të gaboni nëse zgjidhni ngjyrën e ullirit, ngjyrën e konjakut (posaçërisht te ato prej veluri) apo ngjyrën e verës.

Adhuruesit e klasikes do të zgjedhin nuancat bezhë dhe shkëlqyese, mirëpo nëse e doni stilin klasik të modës, zgjidhni versionin e metalizuar të ngjyrës suaj të adhuruar.

Hit për sezonin vjeshtë-dimër, 2016 modeli i gjatë deri mbi gjunjë, do t’ju ngrohë deri në ditët e fundit të nëntorit.

