BERLIN, GERMANY - DECEMBER 16: Greek Prime Minister Alexis Tsipras speaks to the media prior to talks at the Chancellery on December 16, 2016 in Berlin, Germany. The two leaders are expected to mainly discuss EU-related issues including; the refugee situation, EU relations to Turkey and negotiations for a reunification of Cyprus, in addition to the current Greek economic situation. (Photo by Michele Tantussi/Getty Images)

Cipras: Athina dhe Shkupi së shpejti do të gjejnë një zgjidhje për çështjen e emrit Athina dhe Shkupi së shpejti do të gjejnë një zgjidhje mbi çështjen e emrit të Maqedonisë, deklaroi sot kryeministri grek, Aleksis Cipras. “Ne kemi hapur një dritare”, deklaroi Cipras për televizionin shtetëror grek, ERT, duke shtuar se përmes marrëveshjes do të mund të përfitojnë të gjitha vendet e rajonit. Një ditë më parë, kryeministri maqedonas Zoran Zaev deklaroi për një televizion lokal se ai është gati të takohet me lidershipin grek për të zgjidhur çështjen e emrit të Maqedonisë deri në korrik. Athina dhe Shkupi kanë patur mosmarrëveshje lidhur me çështjen e emrit të Maqedonisë që pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë në 1991. Greqia pretendon se përdorimi i termit Maqedoni nënkupton një pretendim territorial ndaj provincës veriore greke me të njëjtin emër si pjesë e trashëgimisë së saj historike dhe kulturore. Grekët kanë akuzuar qeverinë në Shkup për uzurpimin e emrit dhe të historisë nga zgjedhja e simbolit diellor për flamurin e saj në kremtimin e Aleksandrit të Madh , që është shfaqur në artin e lashtë grek në periudhën midis shekujve VI dhe II para Krishtit. Bisedimet që zgjatën rreth 20 vjet nën patronazhin e OKB-së, kanë qënë të pafrytshme. Tensionet midis dy vendeve janë ulur pas ardhjes në pushtet të Zaev dhe socialdemokratëve të tij, verën e kaluar. Zaev duket i vendosur për të kapërcyer kundërshtimin grek lidhur me anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Shperndaje: Email

