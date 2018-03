Dekriminalizimi, Prokuroria çon për gjykim ish-deputetin Shkëlqim Selami

Selami në Itali ka rezultuar se akuzohej për “Pjesëmarrjes në organizatë kriminale me qëllim emigracionin klandestin”. Prokuroria bën me dije se në datë 06.09.2006 masa e sigurisë është hequr dhe në date 07.02.2007 Gjykata e Brindizit ka dhënë vendimin per shuarjen e veprës penale për arsye parashkrimi.

Më tej Prokuroria shton se: “Në kushtet kur kemi të bëjmë me 1) Një vendim gjykate për caktim mase sigurimi të padeklaruar që ka të bëjë me grupin e veprave të përcaktuara në sferën e nenit 2 pika 1 te ligjit “Per garantimin e integritetit te personave qe zgjidhen, emërohen, ose ushtrojnë funksione publike”, për të cilin personi nën hetim ka marrë dijeni pasi këtij personi i është dhënë një kopje në momentin që është ekzekutuar kjo masë. 2) Me një vendim që Gjykata e Brindizit nuk është shprehur per pafajësi sikurse ka deklaruar personi nen hetim per te cilin personi nen hetim ka dijeni, per arsye se dy avokatët që e kanë përfaqësuar në këtë gjykim,kane qene avokate te zgjedhur nga vete ai. Arrihet ne përfundimin se këto dy rrethana kanë qene te detyrueshme per t’u deklaruar nga i pandehuri si rrethana të cilat kanë të bëjnë me shkaqet e parashikuara nga ligji per vazhdimin ose jo të funksionit”.

Në këto kushte, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka dërguar për gjykim-procedimin penal ish-deputetin i akuzuar per kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i vulave, stampave dhe formulareve” parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal.