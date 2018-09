Kotzias me ministrin e Jashtëm Gjerman Mass: Ja pse ngeci marrëveshja me Shqipërinë

“Siç jeni në dijeni, negociuam me Shqipërinë dhe negociatat nuk kanë ngecur as tek ne dhe as tek ministria e tyre e Jashtme, por tek problemet administrative që kanë, mosmarrëveshjet e Presidentit me qeverinë. Dhe tek fakti që gjykata konfirmuese, Gjykata Kushtetuese, nuk është aktualisht e plotë në këtë moment, as të paktën në fuksionin e nevojshëm”, shpjegoi Kotzias.

Gjithashtu, kreu i diplomacisë greke i është referuar edhe referendumit në IRJM duke pasqyruar mbështetjen që po merr qeveria Zaev nga të gjithë liderët europianë: “Ne mbështesim Marrëveshjen e Prespës. Vlerësojmë atë që kam thënë edhe herët e tjera dhe nuk lodhem ta them se historia duhet të jetë shkollë dhe jo burg. Kjo marrëveshje na nxori nga burgu. Disa ëndërrojnë që të hyjnë përsëri brenda. Nuk do t’i ndjekim pas”.

Ashtu si Gjermania ka peshën e saj në Europë, edhe ne, megjithëse shtet i vogël, kemi përgjegjësi të madhe në rajon, ka theksuar ministri i Jashtëm grek.