Schäuble angazhohet për integrim

Presidenti i Bundestagut gjerman, Wolfgang Schäuble angazhohet për intensifikimin e përpjekjeve për integrimin e të huajve. Dëbimet janë më të rënda ndërsa kërkesat për dëbimin e refugjatëve të pabaza.

“Ne duhet të jemi të qartë, sepse është shumë vështirë të realizohen dëbimet në raste të caktuara”, deklaroi Wolfgang Schäuble, në një intervistë me gazetën “Welt am Sonntag”. “Ndaj nuk duhet të shpresojmë shumë se mund ta kthejmë një numër të madh të njerëzve nga Gjermania në vendet e tjera. Më parë do të duhej të organizohemi për integrimin e tyre në shoqërinë tonë.”