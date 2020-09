Me 62 vota votohet qeveria e re në Maqedoninë e Veriut

Me 62 vota “për”, 51 “kundër” deputetët në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut votuan Qeverinë e re “Zaev 2” që do të udhëhiqet nga Kryeministri Zoran Zaev.

Seanca 2-ditore parlamentare për zgjedhjen e qeverisë kaloi në atmosferë të përplasjeve mes pozitës dhe opozitës, rreth krimit, korrupsionit, tradhëtisë së interesave kombëtare dhe paaftësisë që të udhëhiqet vendi.

Në programin e punës së Qeverisë me mbi 50 faqe janë përmendur prioritetet kryesore dhe projektet me të cilat pushteti ekzekutiv do të përpiqet ta përmirësojë jetën e qytetarëve, ta tejkalojë krizën e koronavirusit dhe t’ë plotësojë pritjet e mëdha të qytetarëve, mes të cilave edhe ajo që drejtësia do të jetë e barabartë për të gjithë, kurse krimi dhe korrupsioni do të dënohen pa përjashtime.