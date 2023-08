Në shkrimet se vitet e fundit Ekuori është kthyer në një qendër për trafikantët ndërkombëtarë të mundshëm, të cilët kanë bashkuar forcat me bandat lokale dhe kanë lëshuar një valë dhune ndryshe nga ç’kemi parë deri më sot.

Vrasja e mërkurës e kandidatit presidencial Fernando Villavicencio pasqyron zbritjen e Ekuadorit në kaos kriminal. Bandat shqiptare duket se janë në fokusin e një shkrimi, ku thuhet se të akuzuarit e vrasjeve të Villavicencio kanë lidhje të ngushta me fraksionet shqiptare, që transportojnë kokainë në MB, si dhe me kartelet meksikane të ndryshme.

Banda Los Lobos, ose Ujqërit, mendohet se kërkon deri në 8000 anëtarë, shumica e njerëzve drejtojnë botën e tire kriminale nga burgjet Ekuadorit. Pjesa më e madhe e rekordeve prej 19,000 kilogramësh kokainë që u kap në Britaninë e Madhe në vitin e kaluar të mundit që ka marrë bandat shqiptare që kam marrë nga Los Lobos dhe bandat e tjera të mëdha për të transportuar drogë në brigjet britanike, shpesh përmes porteve në Belgjikë. ose Holandë, thuhet në shkrim.

Agjencia Kombëtare e Krimit ka deklaruar se grupet e dhunshme kriminale shqiptare dominojnë botën e krimit britanik. Ata negociojnë klientët me prodhuesit e Amerikës së Jugut dhe shpërndajnë kokainë direkt në treg në rrugët e qyteteve dhe qyteteve britanike.

Villavicencio ishte zotuar të forconte lidhjet me Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e fushatës së tij. Ai besonte se vendi i tij kishte nevojë për ndihmë për të luftuar krimin e tyre.

Vitin e kaluar, bandat deklaruan se shpesh janë paguar nga meksikanët me armë, në vend të parave të shërbimeve, për shërbimet e tyre. Kjo ka rritur aftësitë e tyre të dhunshme dhe i ka bërë rivalitetet e tyre më të përgjakshme.

Në qytetin port të Guayaquil, epiqendra e vdekjes së dhunës së saj, shkalla e vrasjes është dyfish në 34.1 për 100,000 banorë, duke e bërë atë një nga qytetet më të mira në botë. Në shkurt 2022, dy trupa u gjetën të varur nga një urë këmbësore që lidh qytetin me qytetin e afërt të Durán. Policia thotë se vrasjet ishin të lidhura me me sekuestrimin e mbi 7 tonëve koinë. Ekzekutime të tilla, duke imituar kartelet famëkeqe meksikane, dërgojnë një mesazh të qartë sfide.