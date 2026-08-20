25 vjet pas Marrëveshjes së Ohrit, Ministria e Punëve të Brendshme shpërndan material zyrtar për qytetarët dhe vizitorët vetëm në gjuhën maqedonase

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EUR/TRY
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EUR/JPY
184.74
EUR/CAD
1.6113
EUR/USD
1.1651
EUR/GBP
0.8574
EUR/CHF
0.9345
EUR/ALL
92.6575
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3709
EUR/TRY
55.9524
EUR/JPY
184.74
EUR/CAD
1.6113
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