☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 88.64 ▼0.29%
ARI 4,547 ▲0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,822 ▲ +0.7% ETH $2,014 ▲ +1.32% XRP $1.3217 ▲ +2.51% SOL $82.4700 ▲ +1.83%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.64 ▼0.29 % ARI 4,547 ▲0.33 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.64 ▼0.29 % ARI 4,547 ▲0.33 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Ndalohen dy persona në Tetovë, dyshohen për “ngacmim me elemente të marrëdhënies seksuale” ndaj një të miture Kush e kontrollon përdorimin e parasë publike në kohë zgjedhjesh? Berisha takon delegacionin e Venecias, akuza për pabarazi në financimin e zgjedhjeve Milan-Modric, “martesën” e rrezikon… Real Madridi. Kroati mund të përfshihet në stafin e Mourinhos Allegri-Napoli, rikthim në të kaluarën aspak të këndshme. Bashkë zbritën në Serie B
Menu
Politika

4 530 aktivitete dhe miliona euro! Berisha: Zgjedhjet u blenë me paratë e shtetit

· 2 min lexim
4 530 aktivitete

29 maj 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi sot një takim me delegacionin e Komisionit të Venecias lidhur me ligjin për financimin e partive politike, ku ngriti akuza të forta për pabarazi financiare gjatë zgjedhjeve.

Në një deklaratë për mediat jashtë ambienteve të Kryesisë së Kuvendit, ai tha se çështja e financimit të partive është “më themelorja e procesit zgjedhor”, ndërsa pretendoi se diferenca mes financimeve të PD-së dhe PS-së ka qenë “nga 700 deri në 1 mijë herë”, madje sipas tij “të paktën 2700 herë” nëse përfshihen edhe shpenzimet nga buxheti i shtetit.

Sipas Berishës, gjatë fushatës elektorale, mazhoranca organizoi 4 530 aktivitete në një periudhë të ndaluar nga ligji, me kosto që sipas tij varionin “nga disa qindra euro deri në 7 milionë euro”, duke përmendur edhe organizimin e “Giro d’Italia” një ditë para zgjedhjeve.

“Një organizatë private e cila u kontraktua nga Edi Rama për ndikuar tek zgjedhësit. Këto 4530 aktiviteteve nuk janë tek 2.7 miliardëshi. Nëse e thashë 700 gabova, është të paktën 2700 sepse janë para buxheti këto”, u shpreh Berisha.

Akuzoi qeverinë se përdori fondet publike për ndikim elektoral, duke përmendur dhënien e 100 eurove për pensionistët gjatë fushatës, faljen e detyrimeve financiare për mijëra familje dhe biznese, si edhe prokurime publike që sipas tij arrijnë mbi 500 milionë euro.

Kreu i demokratëve ngriti akuza edhe për kultivimin e kanabisit, duke deklaruar se “29 mijë hektarë” janë dekretuar për mbjellje, ndërsa ligji parashikonte vetëm 200 hektarë.

“Kjo ishte farsa më e shëmtuar që kanë parë ndonjëherë”, tha ai, duke shtuar se të gjitha këto shqetësime iu paraqitën përfaqësuesve të Komisionit të Venecias.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë