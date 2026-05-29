4 530 aktivitete dhe miliona euro! Berisha: Zgjedhjet u blenë me paratë e shtetit
29 maj 2026 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi sot një takim me delegacionin e Komisionit të Venecias lidhur me ligjin për financimin e partive politike, ku ngriti akuza të forta për pabarazi financiare gjatë zgjedhjeve.
Në një deklaratë për mediat jashtë ambienteve të Kryesisë së Kuvendit, ai tha se çështja e financimit të partive është “më themelorja e procesit zgjedhor”, ndërsa pretendoi se diferenca mes financimeve të PD-së dhe PS-së ka qenë “nga 700 deri në 1 mijë herë”, madje sipas tij “të paktën 2700 herë” nëse përfshihen edhe shpenzimet nga buxheti i shtetit.
Sipas Berishës, gjatë fushatës elektorale, mazhoranca organizoi 4 530 aktivitete në një periudhë të ndaluar nga ligji, me kosto që sipas tij varionin “nga disa qindra euro deri në 7 milionë euro”, duke përmendur edhe organizimin e “Giro d’Italia” një ditë para zgjedhjeve.
“Një organizatë private e cila u kontraktua nga Edi Rama për ndikuar tek zgjedhësit. Këto 4530 aktiviteteve nuk janë tek 2.7 miliardëshi. Nëse e thashë 700 gabova, është të paktën 2700 sepse janë para buxheti këto”, u shpreh Berisha.
Akuzoi qeverinë se përdori fondet publike për ndikim elektoral, duke përmendur dhënien e 100 eurove për pensionistët gjatë fushatës, faljen e detyrimeve financiare për mijëra familje dhe biznese, si edhe prokurime publike që sipas tij arrijnë mbi 500 milionë euro.
Kreu i demokratëve ngriti akuza edhe për kultivimin e kanabisit, duke deklaruar se “29 mijë hektarë” janë dekretuar për mbjellje, ndërsa ligji parashikonte vetëm 200 hektarë.
“Kjo ishte farsa më e shëmtuar që kanë parë ndonjëherë”, tha ai, duke shtuar se të gjitha këto shqetësime iu paraqitën përfaqësuesve të Komisionit të Venecias.
