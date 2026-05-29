Zakharova: Akuzat për dronë rusë në Evropë janë të pabaza
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, tha sot se të gjitha akuzat për dronë rusë që fluturojnë në Evropë janë të pabaza dhe se nuk është ofruar asnjë provë, raportoi agjencia ruse e lajmeve RIA.
“Të gjitha akuzat që dëgjojmë, veçanërisht për dronët diku në vendet e Bashkimit Evropian, janë të gjitha të pabaza, nuk është paraqitur asnjë element, material, asnjë provë e vetme”, theksoi Zakharova, sipas RIA-s.
Anëtarja e NATO-s, Rumania, tha më herët të hënën se një dron kishte plagosur dy persona në një qytet në juglindje të vendit gjatë një sulmi rus gjatë natës në Ukrainën fqinje. Ishte hera e parë në luftë që një mjet ajror pa pilot kishte goditur një zonë të dendur me popullsi në Rumani, duke shkaktuar lëndime.
