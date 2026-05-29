EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
BTC $74,277 ▲ +1.02% ETH $2,039 ▲ +0.94% XRP $1.3310 ▲ +0.3% SOL $83.1000 ▲ +0.81%
Bota

Ministri norvegjez: Rusia po humbet mijëra ushtarë çdo ditë dhe bazat e saj janë pothuajse bosh

· 3 min lexim

Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Norvegjisë , Tore Sandvik, në një intervistë me gazetën franceze “Le Figaro”, kur iu kërkua të komentonte mbi mundësinë e përshkallëzimit ushtarak me Moskën në Veriun Arktik, tha se nuk e sheh se si mund të shpërthejë lufta atje në të ardhmen e afërt.

“Rusia po humbet mijëra ushtarë në Ukrainë çdo ditë dhe bazat e saj ushtarake pranë kufijve tanë janë pothuajse të zbrazëta. Megjithatë, nuk mund të përjashtohet që një konflikt që fillon diku tjetër të përhapet atje, ditën kur Putini e konsideron të nevojshme të mbrojë fortesën e tij bërthamore në Gadishullin Kola”.

Ky rajon, në kufi me Norvegjinë, është shtëpia e arsenalit më të madh bërthamor në botë. Pavarësisht situatës ekonomike që po përkeqësohet me shpejtësi, Rusia vazhdon të vendosë nëndetëset dhe sistemet e saj të armëve atje. Vendi ynë luan një rol vendimtar në këtë drejtim. Falë radarëve dhe satelitëve tanë, ne jemi sytë dhe veshët që i lejojnë NATO-s të monitorojë aktivitetet e flotës ruse . Kur nëndetëset me raketa balistike largohen nga baza e tyre, ato detyrohen të kalojnë ujërat e cekëta të Detit Barents, ku ne jemi në gjendje t’i monitorojmë ato 24 orë në ditë. Ky mbikëqyrje është jetike për shumë shtete anëtare të NATO-s, qofshin SHBA-të, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania apo Franca. “Mos harroni se raketat që mbajnë këto anije nuk synojnë Oslon apo Kirkenesin, por Toronton, Çikago, Nju Jork apo Londër”.

Ministri norvegjez u pyet gjithashtu nëse e konsideronte të mundur vendosjen e forcave ajrore strategjike në tokën norvegjeze dhe ai u përgjigj se “kjo është diçka që duhet ta diskutojmë së pari midis nesh, si norvegjezë. Mos harroni se kemi Rusinë si fqinj, gjë që e bën çështjen më të ndërlikuar dhe se gjithmonë kemi kërkuar të kufizojmë tensionet në Veriun Arktik. Megjithatë, ne jemi një shtet sovran”.

Së fundmi, duke iu përgjigjur pyetjes nëse forcimi i bashkëpunimit me Francën do të lejojë gjithashtu rritjen e ndihmës për Kievin, Tore Sandvik tha: “Evropa nuk mund ta lejojë veten ta shohë Ukrainën të humbasë këtë luftë. Norvegjia po shpenzon mbi 7 miliardë euro këtë vit për t’i ofruar asaj ndihmë ushtarake . Një pjesë e këtyre sistemeve të armëve do të blihet nga Franca”.

