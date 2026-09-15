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Mali i Zi

45 ditë burg për vrasjen e një qeni në Ulqin: Gjykata dënoi shtetasen e Maqedonisë, Saška Stojanovska

Gjykata Themelore në Ulqin: dënimi duhet të parandalojë raste të tjera dhe të shprehë dënimin shoqëror ndaj dhunës ndaj kafshëve.

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Qeni i racës sharplaninac — foto ilustruese. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Gjykata Themelore në Ulqin e ka shpallur fajtore Saška Stojanovska (43) nga Shkupi për veprën penale të vrasjes dhe torturimit të kafshëve dhe e ka dënuar me 45 ditë burg.

Sipas aktgjykimit, më 24 korrik rreth orës 15:00, në bulevardin Teuta në Ulqinsko polje, afër hotelit Hoti, duke drejtuar një veturë Mercedes, ajo e kishte goditur të paktën dy herë një qen të racës sharplaninac, pronë e të dëmtuarit; qeni kishte ngordhur nga plagët e marra.

Si rrethana lehtësuese gjykata ka marrë gjendjen familjare të saj (nënë e dy fëmijëve, njëri i mitur), mungesën e dënimeve të mëparshme dhe aftësinë dukshëm të ulur për të kuptuar veprën në momentin e kryerjes, të vërtetuar nga eksperti psikiatrik; rrethana rënduese nuk u konstatuan.

Gjykata po ashtu theksoi se dënimi duhet të kontribuojë në parandalimin e veprave të ardhshme dhe të shprehë dënimin e qartë shoqëror ndaj çdo forme të dhunës dhe vrasjes së kafshëve.

Koha e kaluar në paraburgim që nga 24 korriku 2026, ora 20:30, i llogaritet në dënim.

Burimi: CdM

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