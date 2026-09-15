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Mali i Zi

Legjenda Maja Saviq merr drejtimin e Buduçnostit: largohen trajneri Abramoviq dhe drejtori Cmiljaniq

Pas dy humbjeve në dy xhirot e para të Ligës së Kampionëve, dyfish kampioni i Evropës shkarkoi Zoran Abramoviqin dhe emëroi në stol legjendën e klubit; dorëhiqet edhe drejtori Goran Cmiljaniq.

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Maja Saviq, legjenda e hendbollit malazez, merr drejtimin e Buduçnostit (Foto: Dejan Starčević/ŽRK Budućnost Bemax)
Maja Saviq, legjenda e hendbollit malazez, merr drejtimin e Buduçnostit (Foto: Dejan Starčević/ŽRK Budućnost Bemax)

Klubi malazez i hendbollit për femra Buduçnost kreu ndryshime të mëdha brenda një dite: shkarkoi trajnerin Zoran Abramoviq dhe emëroi në krye të stafit teknik legjendën e klubit dhe të hendbollit malazez, Maja Saviq. Në të njëjtën ditë, drejtori Goran Cmiljaniq dha dorëheqjen, ndërsa Bordi Drejtues emëroi drejtor të ri Srđan Markoçin, deri tani sekretar i klubit.

Vendimi u mor pas dy xhirove të para të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, ku dyfish kampioni i Evropës u mund nga Ferencvarosh në Podgoricë dhe nga CSM-i në Bukuresht. Abramoviq kishte ardhur në stolin e Buduçnostit shtatorin e kaluar, duke zëvendësuar Bojana Popoviqin.

Saviq është pjesë e historisë së Buduçnostit që nga viti 1990. Ajo e mbajti fanellën e gjigantit podgoricas deri në 2004 dhe u rikthye në sezonin 2011/12, të cilin e mbylli me trofeun e Ligës së Kampionëve. Me përfaqësuesen e Malit të Zi fitoi medaljen e argjendtë olimpike në Lojërat Olimpike të Tokios 2012.

Ajo prej vitesh është në stafin teknik të Buduçnostit dhe ka qenë asistente edhe e Bojana Popoviqit. Klubi e vlerësoi përvojën, autoritetin dhe njohjen e saj për klubin dhe hendbollin evropian.

Debutimi i saj në stol do të jetë të dielën, kur “blutë” presin Brestin francez në xhiron e tretë të elitës.

Burimi: Vijesti

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