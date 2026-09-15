Legjenda Maja Saviq merr drejtimin e Buduçnostit: largohen trajneri Abramoviq dhe drejtori Cmiljaniq
Pas dy humbjeve në dy xhirot e para të Ligës së Kampionëve, dyfish kampioni i Evropës shkarkoi Zoran Abramoviqin dhe emëroi në stol legjendën e klubit; dorëhiqet edhe drejtori Goran Cmiljaniq.
Klubi malazez i hendbollit për femra Buduçnost kreu ndryshime të mëdha brenda një dite: shkarkoi trajnerin Zoran Abramoviq dhe emëroi në krye të stafit teknik legjendën e klubit dhe të hendbollit malazez, Maja Saviq. Në të njëjtën ditë, drejtori Goran Cmiljaniq dha dorëheqjen, ndërsa Bordi Drejtues emëroi drejtor të ri Srđan Markoçin, deri tani sekretar i klubit.
Vendimi u mor pas dy xhirove të para të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, ku dyfish kampioni i Evropës u mund nga Ferencvarosh në Podgoricë dhe nga CSM-i në Bukuresht. Abramoviq kishte ardhur në stolin e Buduçnostit shtatorin e kaluar, duke zëvendësuar Bojana Popoviqin.
Saviq është pjesë e historisë së Buduçnostit që nga viti 1990. Ajo e mbajti fanellën e gjigantit podgoricas deri në 2004 dhe u rikthye në sezonin 2011/12, të cilin e mbylli me trofeun e Ligës së Kampionëve. Me përfaqësuesen e Malit të Zi fitoi medaljen e argjendtë olimpike në Lojërat Olimpike të Tokios 2012.
Ajo prej vitesh është në stafin teknik të Buduçnostit dhe ka qenë asistente edhe e Bojana Popoviqit. Klubi e vlerësoi përvojën, autoritetin dhe njohjen e saj për klubin dhe hendbollin evropian.
Debutimi i saj në stol do të jetë të dielën, kur “blutë” presin Brestin francez në xhiron e tretë të elitës.
Burimi: Vijesti
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.