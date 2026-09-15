Milatoviq: Transferimi i Kështjellës ‘Kruševac’ në pronësi private — vendim skandaloz, i paligjshëm dhe antikushtetues
Presidenti i Malit të Zi i kërkoi Gjykatës Kushtetuese masë të përkohshme ndalimi të transferimit deri në vendimin përfundimtar.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, e ka cilësuar vendimin e shumicës parlamentare për kalimin e kështjellës “Kruševac” – një pasuri kulturore e mbrojtur – në pronësi private si “skandaloz, të paligjshëm dhe antikushtetues”.
Milatović njoftoi se ka nisur një iniciativë para Gjykatës Kushtetuese për vlerësimin kushtetues të normës ligjore në fjalë, duke i kërkuar gjykatës edhe një masë të përkohshme që ndalon transferimin e pronësisë derisa të dalë vendimi përfundimtar.
Ai kujtoi se e kishte kthyer ligjin një herë në parlament për shqyrtim të dytë dhe se ligjvënësit e kishin miratuar sërish, prandaj kjo iniciativë është i vetmi mekanizëm kushtetues që i ka mbetur në dispozicion.
Presidenti malazez pret që Gjykata Kushtetuese të veprojë me shpejtësi, pasi ky rast mund të krijojë një precedent për çështje të ngjashme në të ardhmen.
Burimi: CdM
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