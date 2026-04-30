75-vjetori i Forcës Ajrore: Rihapja e Shkollës së Aviacionit në Vlorë dhe plani i modernizimit
Në bazën ajrore taktike të NATO-s në Kuçovë u zhvillua më 30 prill ceremonia përkujtimore e 75-vjetorit të krijimit të Aviacionit Ushtarak Shqiptar. Në ngjarje morën pjesë presidenti i Republikës Bajram Begaj, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, përfaqësues të qeverisë dhe institucioneve të sigurisë, kreu i Shtabit të Përgjithshëm, drejtues të Forcave të Armatosura, veteranë të aviacionit dhe familjarë të dëshmorëve.
Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi njoftoi se do të ringrihet Shkolla e Aviacionit në Vlorë pas dy dekadash, institucion që do të përgatisë pilotë ushtarakë dhe civilë, si dhe kontrollorë ajrorë, duke ruajtur traditën e aviacionit ushtarak në vend. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e modernizimit të kapaciteteve ekzistuese — përfshirë radarët, mbrojtjen kundërajrore dhe zhvillimin e mjeteve pa pilot — si elementë kyç të sigurisë kombëtare dhe të bashkëpunimit me aleatët, sipas TV Klan.
Presidenti Begaj vlerësoi rolin e partneriteteve strategjike, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara, dhe e përshkroi planin e modernizimit si të domosdoshëm për të forcuar kapacitetet e forcës ajrore. Mes prioriteteve që u përmendën ishin përmirësimi i flotës me helikopterë, ngritja e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore në tokë (GBAD), formimi i detashmenteve të mjeteve pa pilot dhe integrimi i sistemeve të vëzhgimit ajror, si dhe konsolidimi i bazës së Kuçovës si një pikë taktike me rëndësi për NATO-n. Gjatë fjalimeve u nderua kontributi i pilotëve, teknikëve dhe specialistëve që shërbyen në aviacion dhe ata që dhanë jetën në krye të detyrës.
Më 24 prill 1951 përshkruhet si data zyrtare e krijimit të Aviacionit Luftarak Shqiptar, kur piloti Peço Polena realizoi fluturimin e parë me aeroplanin JAK-9P të montuar nga specialistët vendas. Në të njëjtën ditë u formua Skuadrilja e Parë Luftarake të Aviacionit me komandant pilotin Babaçe Faiku dhe me dislokim në aerodromin e Laprakës, të kompletuar me 12 avionë tip Jak-9. Për ceremoninë dhe njoftimet lidhur me rihapjen e shkollës dhe planet e modernizimit raporton TV Klan.
