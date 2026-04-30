☁️
Tiranë 15°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,176 ▲0.56%
DOW 49,598 ▲1.51%
NASDAQ 24,729 ▲0.23%
NAFTA 104.44 ▼2.28%
ARI 4,619 ▲1.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,377 ▲ +0.68% ETH $2,263 ▼ -0.49% XRP $1.3674 ▲ +0.28% SOL $83.2400 ▲ +0.06%
30 Apr 2026
Breaking
Rosalía, Kantautorja Ndërkombëtare e Vitit në çmimet Ivor Novello 2026 Partizani shkarkon Oltijon Kërnajën tre javë para përfundimit të sezonit Çiftit nga Maqedonia i sekuestrohen 35 mijë dollarë australianë në Aeroportin e Shkupit “Vjosa Osmani do ta rrezikojë LDK-në”, Molliqaj: Rikthimi mund të sjellë përçarje brenda partisë Kuvendi shqyrton vendimet e Kushtetueses, Këshilli për Legjislacionin cakton relatorët
Menu
Politika

75-vjetori i Forcës Ajrore: Rihapja e Shkollës së Aviacionit në Vlorë dhe plani i modernizimit

· 2 min lexim

Në bazën ajrore taktike të NATO-s në Kuçovë u zhvillua më 30 prill ceremonia përkujtimore e 75-vjetorit të krijimit të Aviacionit Ushtarak Shqiptar. Në ngjarje morën pjesë presidenti i Republikës Bajram Begaj, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, përfaqësues të qeverisë dhe institucioneve të sigurisë, kreu i Shtabit të Përgjithshëm, drejtues të Forcave të Armatosura, veteranë të aviacionit dhe familjarë të dëshmorëve.

Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi njoftoi se do të ringrihet Shkolla e Aviacionit në Vlorë pas dy dekadash, institucion që do të përgatisë pilotë ushtarakë dhe civilë, si dhe kontrollorë ajrorë, duke ruajtur traditën e aviacionit ushtarak në vend. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e modernizimit të kapaciteteve ekzistuese — përfshirë radarët, mbrojtjen kundërajrore dhe zhvillimin e mjeteve pa pilot — si elementë kyç të sigurisë kombëtare dhe të bashkëpunimit me aleatët, sipas TV Klan.

Presidenti Begaj vlerësoi rolin e partneriteteve strategjike, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara, dhe e përshkroi planin e modernizimit si të domosdoshëm për të forcuar kapacitetet e forcës ajrore. Mes prioriteteve që u përmendën ishin përmirësimi i flotës me helikopterë, ngritja e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore në tokë (GBAD), formimi i detashmenteve të mjeteve pa pilot dhe integrimi i sistemeve të vëzhgimit ajror, si dhe konsolidimi i bazës së Kuçovës si një pikë taktike me rëndësi për NATO-n. Gjatë fjalimeve u nderua kontributi i pilotëve, teknikëve dhe specialistëve që shërbyen në aviacion dhe ata që dhanë jetën në krye të detyrës.

Më 24 prill 1951 përshkruhet si data zyrtare e krijimit të Aviacionit Luftarak Shqiptar, kur piloti Peço Polena realizoi fluturimin e parë me aeroplanin JAK-9P të montuar nga specialistët vendas. Në të njëjtën ditë u formua Skuadrilja e Parë Luftarake të Aviacionit me komandant pilotin Babaçe Faiku dhe me dislokim në aerodromin e Laprakës, të kompletuar me 12 avionë tip Jak-9. Për ceremoninë dhe njoftimet lidhur me rihapjen e shkollës dhe planet e modernizimit raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

