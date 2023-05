Privatizimi i “Uzinës së Aluminit në Podgoricë” dhe “Minierës së Boksitit”, Oligarku rus Oleg Deripaska humbi çështjen kundër Malit të Zi

Gjykata Supreme në Suedi hodhi poshtë ankesën e Oleg Deripaskës kundër Malit të Zi, me të cilën ai kërkoi anulimin e vendimit të Gjykatës së Apelit nga viti 2022 lidhur me procesin e privatizimit të “Uzinës së Aluminit në Podgoricë” dhe “Minierës së Boksitit”, njoftoi Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit e Malit te Zi. Në përputhje me procedurat, thonë ata, ai rast tani është mbyllur përveç zhvillimit të procedurës për mbledhjen e shpenzimeve në arbitrazh dhe procedurën kontestimore. Kjo, theksojnë ata, është një shumë e konsiderueshme që Deripaska duhet t’i paguajë Malit të Zi në përputhje me aktgjykimin, i cili do të përcaktohet në procedurën për mbledhjen e shpenzimeve.

Në një proces civil kundër Malit të Zi, para Gjykatës së Apelit në Suedi, Oleg Deripaska kërkoi të ndryshonte vendimin e arbitrazhit të marrë në procedurën e vitit 2016, i cili ishte marrë edhe në favor të Malit të Zi, duke kërkuar anulimin e tij. Procedura përfundoi në nëntor 2022, kur Gjykata e Apelit në Suedi vendosi në favor të Malit të Zi. Gjykata e Apelit më pas urdhëroi Oleg Deripaska që të kompensojë Malin e Zi për shpenzimet e procedurës në shumën totale prej 628,456 euro dhe 86,075 dollarë, shtoi ministria.

Ata kujtojnë se më 5 dhjetor 2016, në bazë të Marrëveshjes për stimulimin dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve (BIT) të lidhur ndërmjet Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Federatës Ruse, dhe në përputhje me Rregullat e Arbitrazhit të UNCITRAL-it, Deripaska filloi procedurën e arbitrazhit kundër Malit të Zi. lidhur me privatizimin e “Kombinat Aluminium Podgorica AD” dhe “Mihja e Boksitit SHA Nikshiq”. Vendimi i gjykatës në këtë procedurë u mor më 15 tetor 2019 dhe gjykata njëzëri vendosi: se BIT ndërmjet RFJ-së dhe Rusisë nuk është i zbatueshëm për Malin e Zi, se pranon kundërshtimin e mungesës së juridiksionit të ngritur nga Mali i Zi për atë. bazë dhe, për rrjedhojë, refuzoi juridiksionin për të vendosur mbi kërkesat dhe shpërbleu të gjitha shpenzimet në shumën totale prej 1,600,730.85 euro në favor të Malit të Zi.

“Lidhur me vendimin e sipërpërmendur të Tribunalit dhe duke pasur parasysh se Deripaska nuk ia ka paguar shumën e dhënë Malit të Zi, në periudhën paraprake Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit vendosi të vazhdojë me veprimet që synojnë zgjidhjen e kërkesës në fjalë duke kryer një kontroll të pasuria e tij, e cila Ndërkohë u krijuan rrethana që i ndalën këto aktivitete, në radhë të parë lufta në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve kundër Rusisë dhe shtetasve të saj.

“Duke mos pranuar detyrimet që rrjedhin nga vendimi i sipërpërmendur i gjykatës, më 15 janar 2020, Oleg Vladimirovich Deripaska, në përputhje me nenin 36 të Aktit Suedez të Arbitrazhit, i paraqiti Gjykatës së Apelit në atë vend një kërkesë për ndryshimin e arbitrazhit. Vendimi i marrë në procedurën e vitit 2016, duke kërkuar anulimin e tij. Gjykata e Apelit gjatë vlerësimit të bazës ligjore të Deripaskës pranoi argumentet e vendit tonë dhe vendosi në favor të Malit të Zi. Madje duke mos pranuar vendimin e Gjykatës së Apelit, Oleg Vladimirovich Deripaska tentoi të paraqesë një apel në Gjykatën e Lartë në Suedi, dhe ai u refuzua, gjithashtu në favor të Malit të Zi”, shtoi ministria.

Deripaska, theksojnë ata, vazhdon të refuzojë të paguajë vullnetarisht shumat për të cilat është i detyruar nga vendimet e mëparshme të gjykatës së arbitrazhit dhe Gjykatës së Apelit në Suedi dhe po pengon procedurat gjyqësore. “Megjithatë, Mali i Zi do të përdorë të gjitha mundësitë ligjore për të detyruar mbledhjen e kërkesave të tij në përputhje me këto vendime, si dhe shpenzimet që lidhen me procedurat para Gjykatës Supreme në Suedi”, përfundon deklarata.