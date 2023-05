Gazetarja serbe i nxjerr “të palarat” mediave të Vuçiçit: Publikuan lajme të pavërteta për Kosovën

Sipas saj, nga këto trazira përfitonte Vuçiçi dhe se kërkon që të mos bëhen titujt nxitës sikurse tabolidi beogradas Informer.

“Sigurisht që policia e Kosovës do të ndërhyjë – kush nuk do të ndërhynte? – që u bë menjëherë shkak në që Vuçiç do ta aktivizonte ushtrinë dhe ta vendoste drejt kufirit [me Kosovën]. Edhe një herë, një gjysmë informacion do të nxiste urrejtje dhe kush përfiton nga kjo veç Vuçiçit?”, pyet Rankoviç.

“Mos përdorni tituj nxitës si Informer”, përfundon gazetarja serbe.