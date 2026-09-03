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A do të luajë Meghan Markle në “The Gentlemen”? Reagon Theo James

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Meghan Markle në

Aktori Theo James ka reaguar me humor ndaj thashethemeve se Meghan Markle mund t’i bashkohet kastit të sezonit të tretë të serialit të Netflix, “The Gentlemen”.

I pyetur nga revista Town & Country për zërat se një ish-anëtare e familjes mbretërore mund të shfaqet në sezonin e ardhshëm, 41-vjeçari u përgjigj me shaka:

“Po, Fergie po na bashkohet.”

Më pas, aktori i “Divergent” e përshkroi gjithë spekulimin rreth Meghan Markle si “kryesisht shumë zhurmë”.

“Për momentin, thjesht po përpiqemi të tërheqim sa më shumë vëmendje te sezoni i dytë dhe më pas sezoni i tretë do të vijë së shpejti”, tha ai.

Sezoni i dytë i “The Gentlemen” do të publikohet të enjten, ndërsa seriali, i cili debutoi në mars të vitit 2024, tashmë është rinovuar edhe për një sezon të tretë.

James foli gjithashtu për planet e mundshme për sezonet e ardhshme, duke zbuluar se synimi është zgjerimi i botës së serialit.

“Do ta zgjerojmë botën, do të shkojmë në vende të ndryshme. Por sa i përket detajeve, gjithçka është ende shumë në ajër”, u shpreh aktori.

Thashethemet për një rol të mundshëm të Meghan Markle në serial nisën të qarkullonin pasi Deadline raportoi muajin e kaluar se ajo po konsiderohej për një rol ende të pazbuluar.

The Hollywood Reporter raportoi më tej se roli thuhet se “po shkruhet aktualisht” dhe se ende nuk dihet në sa episode do të shfaqej Markle.

Ndërkohë, një burim pranë aktores ka bërë të ditur se ajo ka pasur “disa kontakte në industrinë e argëtimit dhe disa gjëra që po i shqyrton”, por “asgjë nuk është konfirmuar për momentin”.

Edhe drejtuesja e Netflix, Manda Levin, kishte nxitur spekulimet javën e kaluar. E pyetur për mundësinë e përfshirjes së Markle në serial, ajo u përgjigj: “Të gjitha mundësitë janë të hapura”.

Seriali “The Gentlemen” xhirohet në Londër dhe në zonat përreth saj. Në të njëjtën kohë, Meghan Markle dhe bashkëshorti i saj, Princi Harry, janë rikthyer në Mbretërinë e Bashkuar së bashku me dy fëmijët e tyre, Archie dhe Lilibet.

Familja thuhet se u rikthye në Britani më 26 gusht, gjashtë vite pasi Markle dhe Harry u tërhoqën nga detyrat mbretërore dhe u larguan nga vendi.

Sipas raportimeve, çifti dëshiron të jetë më pranë familjes mbretërore, ndërsa po shqyrton mundësinë e gjetjes së një shtëpie në zonën North Cotswolds.

Ndërkohë, sipas raportimeve të tjera, fëmijët e çiftit pritet të ndjekin një shkollë private në Britani, me tarifë që kalon 35 mijë dollarë në vit.

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