“A nuk ju vjen turp? Lëreni Shqipërinë të qetë!”- Rama u përgjigjet Demokratëve Europianë: A keni gjë për të thë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave të Demokratëve Europianë, të cilët e akuzuan se nuk pranon kundërshtimin politik.
Përmes një reagimi në rrjetin social ‘X,’ Rama është përgjigjur duke iu referuar incidenteve të një dite më parë pranë Kuvendit, ku deputetët u përballën me fyerje, dhunë fizike dhe hedhje vezësh e gurësh teksa përpiqeshin të hynin në Parlament.
Një prej episodeve ka qenë edhe ai i fyerjeve dhe përndjekjes së deputetes socialiste Iris Luarasi, për të cilën nuk pati asnjë sensibilizim nga opozita apo Demokratët Evropianë. Dhe reagimin e tij Rama e shoqëron me pamjet e fyerjeve dhe përndjekjes që u bë dje.
Deklarata e plotë e Edi Ramës:
“Pra, për llojin tuaj të veçantë të demokratëve dembelë, pengimi i deputetëve që të hyjnë në seancën hapëse të Parlamentit është ‘kundërshtim’?
Ndoshta nga rehatia e tastierës suaj duket kështu. Por jo për kolegët tuaj shqiptarë, nga e djathta në të majtë, të cilët u detyruan të kalonin përmes një korridori me fyerje verbale dhe dhunë fizike, me vezë dhe madje edhe gurë që u hodhën ndaj tyre, vetëm për të mbërritur në vendin e punës.
A nuk ju vjen turp të mbështesni një sjellje kaq të neveritshme dhe ta shisni atë si kundërshtim demokratik? Me sa duket, jo.
Meqë ra fjala, shikoni se si një deputete e nderuar, një akademike e respektuar dhe një mbrojtëse gjerësisht e njohur e të drejtave të grave, abuzohet nga modelet tuaja të ‘kundërshtimit’, ndërsa thjesht përpiqet të arrijë në vendin e saj të punës.
Dhe kjo nuk ishte as më e keqja nga ato që kolegëve tuaj shqiptarë iu desh të përballonin dje.
Keni ndonjë gjë për të thënë për këtë formë të veçantë të ‘kundërshtimit’ nga podiumi juaj i lartë demokratik? Apo shqetësimi juaj për demokracinë përfundon aty ku fillojnë faktet e pakëndshme?
Dhe ju lutem, lëreni Shqipërinë të qetë dhe mos e tërhiqni Shqipërinë në këtë. Shqipëria është një vend vërtet i lirë dhe shumë më demokratik sesa politika juaj mendjengushtë. Ajo nuk e meriton të bëhet çamçakëz në gojët mediokre të njerëzve që shkëmbejnë faktet me angazhim të lirë politik”.
So, for your particular breed of lazy democrats, preventing parliamentarians from entering the opening session of Parliament is “dissent”?
Perhaps it looks that way from the comfort of your keyboard. But not to your Albanian colleagues, from right to left, who were forced to run… pic.twitter.com/tXMlXWglqg
— Edi Rama (@ediramaal) September 9, 2026
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