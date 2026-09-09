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Politika

“A nuk ju vjen turp? Lëreni Shqipërinë të qetë!”- Rama u përgjigjet Demokratëve Europianë: A keni gjë për të thë

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gjë për të thë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave të Demokratëve Europianë, të cilët e akuzuan se nuk pranon kundërshtimin politik.

Përmes një reagimi në rrjetin social ‘X,’ Rama është përgjigjur duke iu referuar incidenteve të një dite më parë pranë Kuvendit, ku deputetët u përballën me fyerje, dhunë fizike dhe hedhje vezësh e gurësh teksa përpiqeshin të hynin në Parlament.

Një prej episodeve ka qenë edhe ai i fyerjeve dhe përndjekjes së deputetes socialiste Iris Luarasi, për të cilën nuk pati asnjë sensibilizim nga opozita apo Demokratët Evropianë. Dhe reagimin e tij Rama e shoqëron me pamjet e fyerjeve dhe përndjekjes që u bë dje.

Deklarata e plotë e Edi Ramës:

Pra, për llojin tuaj të veçantë të demokratëve dembelë, pengimi i deputetëve që të hyjnë në seancën hapëse të Parlamentit është ‘kundërshtim’?

Ndoshta nga rehatia e tastierës suaj duket kështu. Por jo për kolegët tuaj shqiptarë, nga e djathta në të majtë, të cilët u detyruan të kalonin përmes një korridori me fyerje verbale dhe dhunë fizike, me vezë dhe madje edhe gurë që u hodhën ndaj tyre, vetëm për të mbërritur në vendin e punës.

A nuk ju vjen turp të mbështesni një sjellje kaq të neveritshme dhe ta shisni atë si kundërshtim demokratik? Me sa duket, jo.

Meqë ra fjala, shikoni se si një deputete e nderuar, një akademike e respektuar dhe një mbrojtëse gjerësisht e njohur e të drejtave të grave, abuzohet nga modelet tuaja të ‘kundërshtimit’, ndërsa thjesht përpiqet të arrijë në vendin e saj të punës.

Dhe kjo nuk ishte as më e keqja nga ato që kolegëve tuaj shqiptarë iu desh të përballonin dje.

Keni ndonjë gjë për të thënë për këtë formë të veçantë të ‘kundërshtimit’ nga podiumi juaj i lartë demokratik? Apo shqetësimi juaj për demokracinë përfundon aty ku fillojnë faktet e pakëndshme?

Dhe ju lutem, lëreni Shqipërinë të qetë dhe mos e tërhiqni Shqipërinë në këtë. Shqipëria është një vend vërtet i lirë dhe shumë më demokratik sesa politika juaj mendjengushtë. Ajo nuk e meriton të bëhet çamçakëz në gojët mediokre të njerëzve që shkëmbejnë faktet me angazhim të lirë politik”.

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