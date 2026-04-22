Abdixhiku për rikthimin e Osmanit: Po bashkohemi, s’ka që e ndal
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka konfirmuar se është në komunikim me ish-presidenten Vjosa Osmani, duke thënë se LDK-ja është e hapur për një bashkim më të gjerë politik në spektrin e djathtë.
Në Debat Plus, Abdixhiku tha se në momente të caktuara politike duhet të tejkalohen dallimet dhe përçarjet, në funksion të një qëllimi më të madh.
Ai bëri thirrje për unitet brenda LDK-së, duke deklaruar se bashkimi është i pashmangshëm “i krejt të djathtëve, që ndihen rugovistë”
“Ne duhet t’i mbyllim të gjitha çështjet që i kemi pas, se kur ndodh kërkesa për bashkim nuk shikohen defektet, e përçamjet, e pikëpamjet e vogla. I mbyllim të gjitha.
‘No more fighting;. Nalnu pak, qetësohuni. Po bashkohemi. Kemi me u bashku. S’ka që e ndal”, ka thënë Abdixhiku.
