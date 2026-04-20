EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $73,840 ▼ -2.54% ETH $2,264 ▼ -3.8% XRP $1.3947 ▼ -2.88% SOL $83.5200 ▼ -3.14%
20 Apr 2026
Drenica befason Dritën në Skenderaj, largohet nga zona e rënies Abissnet Superiore: Tabloja e plotë e javës së 32-të. Rezultatet dhe renditja (foto) Abissnet Superiore: Partizani me hap fals ndaj Bylis, "paqe" në "Arenën e Demave" Dinjiteti në gjunjë Chatbot-et e inteligjencës artificiale shpesh japin këshilla problematike për shëndetin – thotë një studim i ri
Abissnet Superiore: Partizani me hap fals ndaj Bylis, “paqe” në “Arenën e Demave”

Ndeshja përmbyllëse e javës së 32-të, Partizani-Bylis, është mbyllur me shifrat 1-1, e luajtur në “Arenën e Demave”. Ballshiotët e nisën shumë mirë duke gjetur golin që në minutën e 2-të me brazilianin Ferrera, i cili shënoi me një goditje të saktë nga kufijtë e zonës së rreptësisë.

Nuk kaluan shumë minuta dhe erdhi kundërpërgjigja e Partizanit, të kuqtë barazuan shifrat me Isgandarli në minutën e 19-të, i cili u tregua i saktë nga penalltia pas një faulli të Aurel Markut brenda në zonë. Pjesa e parë mbyllet 1-1.

Në minutën e 54-të, Partizani mbetet me një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Redon Ismailit, për të cilin u desh edhe ndërhyrja e VAR. Duke qenë se mesfushori ndaloi me dorë topin në një rast që mund të ishte aksioni goli për kundërshtarin, u ndëshkua me karton të kuq.

Sfida mbyllet 1-1. Partizani mban vendin e pestë me 45 pikë, njësoj sa Dinamo e vendit të katërt. BYlis mbetet në vendin e nëntë me 32 pikë.

