Abissnet Superiore: Partizani me hap fals ndaj Bylis, “paqe” në “Arenën e Demave”
Ndeshja përmbyllëse e javës së 32-të, Partizani-Bylis, është mbyllur me shifrat 1-1, e luajtur në “Arenën e Demave”. Ballshiotët e nisën shumë mirë duke gjetur golin që në minutën e 2-të me brazilianin Ferrera, i cili shënoi me një goditje të saktë nga kufijtë e zonës së rreptësisë.
Nuk kaluan shumë minuta dhe erdhi kundërpërgjigja e Partizanit, të kuqtë barazuan shifrat me Isgandarli në minutën e 19-të, i cili u tregua i saktë nga penalltia pas një faulli të Aurel Markut brenda në zonë. Pjesa e parë mbyllet 1-1.
Në minutën e 54-të, Partizani mbetet me një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Redon Ismailit, për të cilin u desh edhe ndërhyrja e VAR. Duke qenë se mesfushori ndaloi me dorë topin në një rast që mund të ishte aksioni goli për kundërshtarin, u ndëshkua me karton të kuq.
Sfida mbyllet 1-1. Partizani mban vendin e pestë me 45 pikë, njësoj sa Dinamo e vendit të katërt. BYlis mbetet në vendin e nëntë me 32 pikë.
