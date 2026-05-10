Abissnet Superiore: Vllaznia mund Flamurtarin dhe mbyll në vendin e parë sezonin e rregullt
Vllaznia ka mposhtur 2-0 Flamurtarin në “Loro Boriçi” dhe ka mbyllur sezonin e rregullt në vendin e parë në renditje, në kuotën e 63 pikëve.
Ara shënoi për shkodranët në pjesën e parë, ndërsa Murataj vulosi fitoren 2-0 në pjesën e dytë.
Shkodranët mbyllin sezonin e rregullt në vendin e parë dhe vazhdojnë garën për titullin kampion në Final 4, ndërsa vlonjatët sezonin e ardhshëm do të luajnë në Kategorinë e Parë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.