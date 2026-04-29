Afati i kandidaturave për kryetar të PD-së dhe emrat e konfirmuar
Afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për kryetar të Partisë Demokratike skadon të enjten në orën 12:00. Zgjedhjet e përgjithshme për kreun e partisë janë planifikuar të zhvillohen më 23 maj.
Sipas TV Klan, udhëzimi për aplikimet parashikon që kandidatët të kenë integritet, të kenë pasur së paku një angazhim dhjetëvjeçar brenda PD-së dhe të kenë përvojë drejtuese në nivel kombëtar ose rajonal në beteja politike dhe çështje qytetare. Deri tani, Sali Berisha është kandidati i vetëm i konfirmuar, i cili synon të udhëheqë PD për katër vitet e ardhshme.
Përveç procesit të kandidimit, demokratët kanë programuar mbledhjen e Kuvendit Kombëtar më 30 maj, ku do të diskutojnë mbi aksionet e partisë dhe ndryshimet në strukturat e brendshme.
Procesi i garës do të vijojë sipas afateve dhe kriterieve të përcaktuara; informacioni vjen nga TV Klan.
