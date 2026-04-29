S&P 500 7,130 ▼0.13%
DOW 48,883 ▼0.53%
NASDAQ 24,648 ▼0.06%
NAFTA 104.92 ▲4.99%
ARI 4,524 ▼1.82%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $76,799 ▲ +0.97% ETH $2,303 ▲ +1.3% XRP $1.3757 ▲ +0.01% SOL $83.9900 ▲ +0.62%
29 Apr 2026
Afati i kandidaturave për kryetar të PD-së dhe emrat e konfirmuar

Afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për kryetar të Partisë Demokratike skadon të enjten në orën 12:00. Zgjedhjet e përgjithshme për kreun e partisë janë planifikuar të zhvillohen më 23 maj.

Sipas TV Klan, udhëzimi për aplikimet parashikon që kandidatët të kenë integritet, të kenë pasur së paku një angazhim dhjetëvjeçar brenda PD-së dhe të kenë përvojë drejtuese në nivel kombëtar ose rajonal në beteja politike dhe çështje qytetare. Deri tani, Sali Berisha është kandidati i vetëm i konfirmuar, i cili synon të udhëheqë PD për katër vitet e ardhshme.

Përveç procesit të kandidimit, demokratët kanë programuar mbledhjen e Kuvendit Kombëtar më 30 maj, ku do të diskutojnë mbi aksionet e partisë dhe ndryshimet në strukturat e brendshme.

Procesi i garës do të vijojë sipas afateve dhe kriterieve të përcaktuara; informacioni vjen nga TV Klan.

