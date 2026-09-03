AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.9.2026
PANAMA (Panama) – Kufizime të tranzitit në Kanalin e Panamasë për shkak të ”El Nino”.
VLADIVOSTOK (Rusi) – Fjalimi i Vladimir Putinit në Forumin Ekonomik Lindor.
KABUL (Afganistan) – OKB dhe Japonia nisin iniciativën për të luftuar trafikimin e drogës.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Kryeministri Andy Burnham takohet me presidentin francez, Emmanuel Macron.
GJENEVË (Zvicër) – Përditësim i WMO-së për ”El Nino”.
MADRID (Spanja) – Kryeministri Pedro Sánchez u drejtohet deputetëve mbi krizën e Ceutës.
BIRMINGAM (Mbretëria e Bashkuar) – Konferenca e partisë ”Reform UK”.
BRUKSEL (Belgjikë) – Konferencë për shtyp e Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA) mbi çështjet mjedisore dhe hyrjen në kufijtë e Bashkimit Evropian.
STRASBURG (Francë) – GJEDNJ jep vendimin në lidhje me ndalimin e një proteste të jelekëverdhëve në Francë në vitin 2022.
OSLO (Norvegji) – Konferencë me përfaqësues të Gjeneratës Z dhe tre laureatë të çmimit Nobel për Paqen.
BUENOS AIRES (Argjentinë) – Fjalim nga presidenti Milei në Ishujt Falkland.
SANTIAGO (Kili) – Forumi i Madridit, i cili bashkon udhëheqës ultrakonservatorë nga Amerika Latine./ a.jor.
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