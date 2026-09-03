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03 Sep 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.9.2026

PANAMA (Panama) – Kufizime të tranzitit në Kanalin e Panamasë për shkak të ”El Nino”.

VLADIVOSTOK (Rusi) – Fjalimi i Vladimir Putinit në Forumin Ekonomik Lindor.

KABUL (Afganistan) – OKB dhe Japonia nisin iniciativën për të luftuar trafikimin e drogës.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Kryeministri Andy Burnham takohet me presidentin francez, Emmanuel Macron.

GJENEVË (Zvicër) – Përditësim i WMO-së për ”El Nino”.

MADRID (Spanja) – Kryeministri Pedro Sánchez u drejtohet deputetëve mbi krizën e Ceutës.

BIRMINGAM (Mbretëria e Bashkuar) – Konferenca e partisë ”Reform UK”.

BRUKSEL (Belgjikë) – Konferencë për shtyp e Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA) mbi çështjet mjedisore dhe hyrjen në kufijtë e Bashkimit Evropian.

STRASBURG (Francë) – GJEDNJ jep vendimin në lidhje me ndalimin e një proteste të jelekëverdhëve në Francë në vitin 2022.

OSLO (Norvegji) – Konferencë me përfaqësues të Gjeneratës Z dhe tre laureatë të çmimit Nobel për Paqen.

BUENOS AIRES (Argjentinë) – Fjalim nga presidenti Milei në Ishujt Falkland.

SANTIAGO (Kili) – Forumi i Madridit, i cili bashkon udhëheqës ultrakonservatorë nga Amerika Latine./ a.jor.

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