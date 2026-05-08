Aksi Kardhiq–Delvinë përfshihet nga mjegulla, policia apel drejtuesve të mjeteve
Aksi rrugor Kardhiq–Delvinë, që nga dalja e tunelit dhe në të gjithë zonën përreth, është përfshirë nga mjegull e dendur që ka nisur pasditen e kësaj të premte dhe vijon edhe në orët e mbrëmjes, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve.
Sipas burimeve policore, si pasojë e kësaj situate janë regjistruar deri tani 5 aksidente, të cilat kanë shkaktuar vetëm dëme materiale.
Policia Rrugore e Sarandës ndodhet në terren me patrulla, duke u bërë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal, të ulin shpejtësinë dhe të përdorin dritat gjatë lëvizjes.
