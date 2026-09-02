Aksident i rëndë afër Rinasit, dy shoferë të plagosur nga përplasja e makinave! Dërgohen te Trauma, shkak dyshohet paraka
Një aksident i rëndë ka ndodhur ditën e sotme në Vorë (2 shtator), teksa dy automjete që udhëtonin afër Rinasit janë përplasur ‘kokë më kokë’, me pasojë 2 shoferë të plagosur rëndë.
Një makinë që udhëtonte nga Rinasi në drejtim të Fushë-Krujës, ka kryer një parakalim të gabuar, duke u përplasur me një tjetër automjet në afërsi të Vorës.
Aksidenti ndodhi mbi Urën e Gjolës, ku një automjet tip “Benz” që udhëtonte nga Rinasi në drejtim të Fushë-Krujës dyshohet se ka kryer një parakalim të gabuar, duke u përplasur kokë më kokë me një mjet tip “Land Rover”, që lëvizte në drejtim të kundërt.
Dy shoferët u dërguan me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, për ndihmë mjekësore me të specializuar, kurse hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit vijojnë.
Policia Rrugore ka shkuar menjëherë në vendngjarje së bashku me ambulancën dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e dinamikës, shkaqeve dhe për ndihmën e parë.
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