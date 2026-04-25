Aksident i rëndë në aksin Elbasan-Cërrik, humb jetën një person! Plagoset një tjetër
Një aksident i rëndë me pasojë vdekje është regjistruar në aksin Elbasan-Cërrik, në zonën e fshatit Mjekës.
Nga infirmacionet paraprake, në përplasje janë përfshirë një automjet tip “Benz” dhe një “Volkswagen Caddy”. Si pasojë e goditjes së fortë, drejtuesi i mjetit “Benz” ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Ndërkohë, drejtuesi i “Volkswagen Caddy” është transportuar me urgjencë drejt spitalit, ku po merr ndihmë mjekësore, ndërsa ende nuk ka një informacion zyrtar mbi gjendjen e tij.
Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.