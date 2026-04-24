Aksident i rëndë në aksin Fushë Krujë-Milot, humb jetën një 65-vjeçare! Plagosen dy drejtuesit e automjeteve
Një aksident i rëndë ka ndodhur disa orë më parë në kryqëzimin e fshatit Gramëz, Fushë-Krujë, ku për pasojë ka humbur jetën një person.
Sipas njoftimit të policisë, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe si pasojë ka humbur jetën një 65-vjeçare, e cila ka qenë pasagjere në një nga mjetet e përfshira në aksident, ndërkohë janë plagosur dy drejtuesit e mjeteve.
“Rreth orës 17:10, në kryqëzimin e fshatit Gramëz, Fushë-Krujë, automjeti me drejtues shtetasin N. R., rreth 73 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues R. M., rreth 22 vjeç.
Nga aksidenti ka humbur jetën shtetasja T. L., 65 vjeçe (pasagjere në automjetin me drejtues shtetasin N. R) si dhe janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve dhe një këmbësore shtetasja A. S., rreth 40 vjeçe, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën”, thuhet në njoftimin e policisë.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.