S&P 500 7,160 ▲0.72%
DOW 49,192 ▼0.24%
NASDAQ 24,817 ▲1.55%
NAFTA 94.47 ▼1.44%
ARI 4,734 ▲0.21%
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,561 ▼ -0.65% ETH $2,318 ▲ +0.14% XRP $1.4385 ▼ -0.08% SOL $86.3600 ▲ +0.88%
S&P 500 7,160 ▲0.72 % DOW 49,192 ▼0.24 % NASDAQ 24,817 ▲1.55 % NAFTA 94.47 ▼1.44 % ARI 4,734 ▲0.21 % S&P 500 7,160 ▲0.72 % DOW 49,192 ▼0.24 % NASDAQ 24,817 ▲1.55 % NAFTA 94.47 ▼1.44 % ARI 4,734 ▲0.21 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
Kronika

Aksident i rëndë në aksin Fushë Krujë-Milot, humb jetën një 65-vjeçare! Plagosen dy drejtuesit e automjeteve

Një aksident i rëndë ka ndodhur disa orë më parë në kryqëzimin e fshatit Gramëz, Fushë-Krujë, ku për pasojë ka humbur jetën një person. Sipas njoftimit të

Një aksident i rëndë ka ndodhur disa orë më parë në kryqëzimin e fshatit Gramëz, Fushë-Krujë, ku për pasojë ka humbur jetën një person.

Sipas njoftimit të policisë, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe si pasojë ka humbur jetën një 65-vjeçare, e cila ka qenë pasagjere në një nga mjetet e përfshira në aksident, ndërkohë janë plagosur dy drejtuesit e mjeteve.

“Rreth orës 17:10, në kryqëzimin e fshatit Gramëz, Fushë-Krujë, automjeti me drejtues shtetasin N. R., rreth 73 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues R. M., rreth 22 vjeç.

Nga aksidenti ka humbur jetën shtetasja T. L., 65 vjeçe (pasagjere në automjetin me drejtues shtetasin N. R) si dhe janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve dhe një këmbësore shtetasja A. S., rreth 40 vjeçe, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

