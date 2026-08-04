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Kronika

Aksident në aksin Fushë Arrëz, plagoset rëndë një person, niset me helikopter drejt Traumës

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në aksin Fushë

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur paraditen e sotme në aksin Fushë Arrëz–Bajram Curri, në afërsi të fshatit Porav, ku janë përfshirë një automjet tip fuoristradë dhe një motomjet.

Sipas të dhënave paraprake, përplasja ka qenë e fortë, duke lënë të plagosur rëndë drejtuesin e motorit, i identifikuar si A. Uka.

Fillimisht ai është transportuar me urgjencë në spitalin e Bajram Currit, por për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore është kërkuar ndërhyrja e helikopterit për ta dërguar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku do të marrë trajtim të specializuar, shkruan A2CNN.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë kryer veprimet e para hetimore dhe po punojnë për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet që çuan në këtë aksident.

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