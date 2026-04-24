Aksident në Lezhë, kamionçina përplas motorin! Plagoset 24-vjeçari
Një aksident është regjistruar pasditen e kësaj të premte në qytetin e Lezhës. Mësohet se rreth orës 17:00 në Ishull Lezhë është aksidentuar një motor.
Sipas njoftimit të policisë një kamionçinë ka përplasur motorin ku për pasojë ka mbetur i plagosur një 24-vjeçar.
Ai është dërguar në spital ku ka marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
“Lezhë/Informacion paraprak. Rreth orës 17:00, në Ishull Lezhë, një mjet (kamionçinë), me drejtues shtetasin A. L., 44 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin N. D., 24 vjeç.
Si pasojë e aksidentit është dëmtuar 24-vjeçari, i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, njofton policia.
