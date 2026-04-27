Aksident në qarkoren e Shkupit, lëndohen shtatë persona
MPB Maqedoni njofton se dje rreth orës 14:00, SPB Shkup mori një njoftim se në qarkoren e Shkupit, në kryqëzimin me rrugën për në Prishtinë, ka ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh BMW me targa të Shkupit, i drejtuar nga E.A. (23) nga Shkupi, dhe një automjeti pasagjerësh Mercedes me targa të Shkupit, i drejtuar nga F.K. (22) nga fshati Gërçec, Shkup.
“Aksidenti rezultoi me lëndime të rënda trupore për pasagjerin në BMW, F.M., dhe pasagjerin në Mercedes, E.B. (23), ndërsa lëndime trupore morën 23-vjeçari E.A. dhe pasagjerët e tjerë F.H. (21) nga fshati Kondovë, rajoni i Shkupit, Z.I. (22) nga Shkupi dhe J.F. (22) dhe B.A. (18), të dy nga fshati Raoviq, rajoni i Shkupit”.
“Inspektim u krye nga një ekip inspektimi i SPB Shkup”, thonë nga MPB Maqedoni.
