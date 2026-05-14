Aksident në Tiranë, motori përplaset me biçikletën! Humb jetën babai i ministres Adea Pirdeni
Një aksident i rëndë është regjistruar pasditen e kësaj të enjte në Tiranë në kryqëzimin e rrugës “Bardhyl” me rrugën “Kongresi i Manastirit”. Një motor i drejtuar nga 31-vjeçari, Sejdi Milla është përplasur me një biçikletë.
Nga përplasja fatkeqësisht ka humbur jetën i moshuari, Luan Pirdeni që po lëvizte me biçikletë. 87-vjeçari që ka humbur jetën është babai i ministres Adea Pirdenit. Policia njofton se 31-vjeçari është arrestuar ndërsa po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
“Tiranë, Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin S. M., 31 vjeç, pasi në kryqëzimin e rrugës “Bardhyl” me rrugën “Kongresi i Manastirit”, duke drejtuar motomjetin, është përplasur me biçikletën me të cilën lëvizte shtetasi L. P., 87 vjeç.
Si pasojë e aksidentit, 87-vjeçari ka humbur jetën në spital. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit”, njofton policia.
