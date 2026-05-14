Janinë, policia greke bllokon automjetin me 167 kg kanabis, ndalohet një shtetas shqiptar
Policia greke e Janinës ka bllokuar ditën e sotme një automjet me një ngarkesë prej 167 kg kanabis ndërsa ka ndaluar një shtetas shqiptar. Sipas mediave greke aksioni antidrogë është zhvilluar nga oficerët e policisë të Departamentit të Narkotikëve.
Sipas policisë greke ndjekja e mjetit me të cilin dyshohej se transportohej lënda narkotike ka nisur pas një sinjali kontrolli policor. Si pjesë e kontrolleve të synuara për të parandaluar importimin e drogës në vend, oficerët e policisë gjetën një makinë private me targa të huaja në një zonë të Janinës, e cila drejtohej nga personi i arrestuar. Gjatë përpjekjes për të kontrolluar mjetin, drejtuesi nuk iu përmbajt shenjave të ndalimit të policisë dhe u përpoq të largohej, duke ecur me shpejtësi dhe duke kryer manovra të rrezikshme, ndërsa ka lëvizur në drejtimin e kundërt të trafikut.
Policia greke ndoqi mjetin dhe arriti ta ndalonte atë pak kohë më vonë, duke vazhduar me arrestimin e drejtuesit të mjetit. Gjatë kontrollit brenda makinës, u gjetën dhe u konfiskuan 28 pako me kanabis të papërpunuar, me një peshë totale prej 167 kilogramësh e 200 gramë. Hetimi i policisë zbuloi gjithashtu se automjeti kishte targa të falsifikuara, ndërsa drejtuesi i tij nuk i kishte plotësuar formalitetet e kërkuara për hyrjen dhe qëndrimin e tij të ligjshëm në Greqi.
Pas ndalimit mbi drejtuesin e automjetit rëndojnë akuzat penale për trafik droge, drejtim të rrezikshëm të mjetit, falsifikim dhe shkelje të ligjit për të huajt. Makina u sekuestrua, ndërsa personi i arrestuar pritet të dërgohet në Prokurorinë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të Janinës.
