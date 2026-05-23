Berisha voton për veten, demokratët i bëjnë “gjëmën”: Sali, merre partinë me vete në varr

Nisën të trumbetohen me të madhe si zgjedhjet më demokratike, por procesi për kryetarin e Partisë Demokratike, përfundoi në një referendum për të votuar me pro, kundër, apo abstenim, vetëm emrin e Sali Berishës në fletë. Kryetari i parë i PD që në vitin 1991 e që e dominon prej 35 vitesh kërkon një tjetër mandat, në një proces që jo pak ka qenë i kontestuar, me 5 kandidatë të tjerë të skualifikuar.Nuk kanë munguar demokratët që në fletët e referendumit për konfirmimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike, kanë shprehur vërtetë vullnetin e tyre! Një është rasti i mëposhtëm, ku një anëtar i Partisë Demokratike e quan procesin të turpshëm dhe i drejtohet Berishës: Merre partinë me vete në varr.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.