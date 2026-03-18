☁️
Tiranë 9°C · Vranët 18 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 99.01 ▲3.64%
ARI 4,822 ▼3.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,403 ▼ -4.29% ETH $2,193 ▼ -6.05% XRP $1.4620 ▼ -4.43% SOL $90.3600 ▼ -5.03%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 99.01 ▲3.64 % ARI 4,822 ▼3.71 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 99.01 ▲3.64 % ARI 4,822 ▼3.71 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Breaking
Shefi i inteligjencës amerikane, Gabbard, thotë se Irani nuk po rindërtonte pasurimin para luftës. Liga Unike, Tirana mposht Flamurtarin në “finalen e vogël” Bien ndjeshëm kërkesat nga shqiptarët për azil/ Eurostat: Zgjedhin punësimin përmes lejeve të punës “Qytetarët paguajnë naftën me çmimin më të lartë në rajon”, Bozdo: Të reduktohet taksa e qarkullimit Pranga shqiptarit në Bergamo, tentoi të grabisë një 85-vjeçar dhe rrahu policin italian
Menu
Kronika

Aksidentet rrugore me pasoja fatale/ Ekspertët: Këmbësorët dhe mos zbatimi i rregullave, dy nga shkaqet

· 2 min lexim

Pavarësisht se aksidentet rrugore sipas statistikave janë në ulje, fenomeni vijon të jetë shqetësues pasi herë pas here shkaktohen edhe humbje jete të qytetarëve.

Sipas ekspertëve në shumicën e rasteve shkak për ngjarjet rrugore janë drejtuesit e mjeteve por edhe të këmbësorët. Këta të fundit herë pas here nuk respektojnë sinjalistikën, apo kalojnë rrugën jashtë vendkalimeve të dedikuara.

Por një tjetër problem është mosmirëmbajtja e infrastrukturës dhe sinjalistikës rrugore nga Bashkia e Tiranës, ndërmarrjet e saj e të varësisë dhe dhjetëra drejtore e punonjës që paguhen me taksat e qytetareve të cilët është pak të thuhet që po vegjetojnë.

Ekspertet e sigurisë shprehen, se vijat e bardha, semaforët dhe tabelat e shpejtësisë në kryeqytet duhet të monitorohen dhe mirëmbahen në mënyrë të vazhdueshme.

Në kryeqytet një tjetër problematikë janë edhe parkimet e gabuara që herë pas here pengojnë pamjen e vijave të bardha apo bëhen shkak për aksidente.

Rreth 85% e rasteve të aksidenteve ndodhin si pasojë e drejtuesve të mjeteve, kryesisht nga mosha 25-34 vjeç. Gjatë vitit të shkuar pati 1 mijë e 375 ngjarje rrugore, me 1 mijë e 913 të vdekur dhe plagosur.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu