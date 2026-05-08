EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
BTC $79,627 ▼ -0.87% ETH $2,276 ▼ -1.42% XRP $1.3868 ▼ -0.76% SOL $88.3300 ▼ -0.24%
Kosova

Aktakuzë ndaj një personi nën dyshimin për spiunazh

· 1 min lexim

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit me inicialet B.J., nën dyshimin për kryerjen e veprave penale “Spiunazhi” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”.

Sipas aktakuzës, B.J., në cilësinë e zyrtarit policor me gradën toger, dyshohet se nga një periudhë kohore e pacaktuar deri më 17 korrik 2025, në mënyrë të vazhdueshme dhe me dashje ka mbledhur dhe ua ka dërguar zyrtarëve të Shërbimit Inteligjent të Serbisë dokumente zyrtare të klasifikuara.

Prokuroria pretendon se dokumentet e dërguara kanë qenë të lidhura me sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës.

Rasti po trajtohet nga organet kompetente të drejtësisë, ndërsa ndaj të pandehurit rëndojnë dyshime serioze për cenim të sigurisë shtetërore. /Telegrafi/

