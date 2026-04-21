Al Nasr, Cristiano Ronaldo do të luajë me djalin e tij në ekipin e parë
Al Nassr po e shqyrton seriozisht promovimin e Cristiano Junior në ekipin e parë për sezonin e ardhshëm, duke hapur mundësinë historike për ta parë dymbëdhjetëvjeçarin në fushë së bashku me babain e tij Cristiano Ronaldo në ligën e parë saudite.
Sipas thashethemeve nga alëeeam.com, drejtuesit e klubit të Riadit do të marrin vendimin përfundimtar në fund të sezonit, në varësi të një vlerësimi teknik të aftësisë së talentit të ri për të kontribuar në projektin sportiv të verdheblu.
Me CR7 ende nën kontratë për një vit tjetër, promovimi i djalit të tij në radhët e profesionistëve do të përfaqësonte një arritje të paprecedentë në historinë e futbollit global. Qëllimi i klubit është të maksimizojë performancën teknike të të gjithë familjes Ronaldo, duke përmbushur dëshirën e legjendës portugeze për ta lënë trashëgiminë e tij direkt në fushë përpara se të tërhiqet nga futbolli.
