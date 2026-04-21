EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Kosova

Përplasje në Kuvend: Çitaku i reagon ashpër Gecit pas deklaratës për Thaçin

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Fatos Geci, të bëra në Kuvendin e Kosovës, ku ai kërkoi dënim me burgim të përjetshëm për ish-presidentin Hashim Thaçi.

Çitaku tha se një deklaratë e tillë është e papranueshme dhe se Geci “nuk e meriton as të quhet deputet”, duke e kritikuar ashpër gjuhën e përdorur nga foltorja e Kuvendit.

“S’po di qysh me të thënë se me të thënë deputet nuk e meriton. Nuk kisha besu kurrë që nga foltorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës vjen një lutje në formë urimi për burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi”, u shpreh Çitaku.

Ajo i bëri thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që të distancohet nga deklaratat e Gecit, duke theksuar se “duhet të ndihen të turpëruar” nëse nuk ndajnë të njëjtin qëndrim.

“Ju duhet të ndiheni i turpëruar dhe Vetëvendosje nëse nuk mendon si ju, ju ftoj tani që të distancoheni. Duhet t’ju vijë turp”, shtoi ajo.

Kjo deklaratë është pasuar menjëherë me reagim nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, e cila i ka tërhequr vërejtjen deputetit për gjuhën e përdorur në sallë.

Geci ka kërkuar sërish të flasë, por kryesuesja e seancës, Albulena Haxhiu, nuk ia ka dhënë më fjalën.

