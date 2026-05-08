🌧️
Tiranë 15°C · Shi 08 May 2026
S&P 500 7,390 ▲0.72%
DOW 49,611 ▲0.03%
NASDAQ 26,143 ▲1.31%
NAFTA 95.58 ▲0.81%
ARI 4,721 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $79,989 ▼ -0.04% ETH $2,286 ▼ -0.51% XRP $1.3932 ▼ -0.05% SOL $89.1800 ▲ +0.78%
S&P 500 7,390 ▲0.72 % DOW 49,611 ▲0.03 % NASDAQ 26,143 ▲1.31 % NAFTA 95.58 ▲0.81 % ARI 4,721 ▲0.22 % S&P 500 7,390 ▲0.72 % DOW 49,611 ▲0.03 % NASDAQ 26,143 ▲1.31 % NAFTA 95.58 ▲0.81 % ARI 4,721 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
08 May 2026
Breaking
Toshkovski: Pezullohet ligji i ri për Policinë dhe sistematizimi në MPB Të dielën regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup, do të ketë garë vrapimi “3 probleme më pak, apo 100 mijë vota më pak”, përplasen në Listën Guxo Kurti reagon për kërcënimet nga “Severna Brigada”: Tashmë i kemi shpallur organizatë terroriste Osmani prezanton aderimin e Bardhyl Hasanpajt
Menu
Europa

Alarm në Greqi, zbulohet një mjet detar ushtarak pa pilot pranë Lefkadës

· 2 min lexim

Një mjet detar misterioz pa pilot është futur në ujërat territoriale të Greqisë, pasi u zbulua nga peshkatarë pranë Kepit Doukato në zonën e Lefkadas.

Bëhet fjalë për një motoskaf të zi pa ekuipazh, i cili u gjet brenda një shpelle me motorin ende të ndezur. Sipas mediave greke, pjesa e sipërme e mjetit ishte e pajisur me sensorë të avancuar, antena dhe sisteme komunikimi të teknologjisë së lartë.

Fillimisht nuk ishte e qartë nëse mjeti kishte hyrë në ujërat greke gjatë ndonjë stërvitjeje apo për një mision tjetër ndërsa peshkatarët e lidhën mjetin dhe e tërhoqën drejt portit të Vasilikisë ku më pas ndërhyri Roja Bregdetare greke.

Sipas raportimeve të Protothema.gr, bëhet fjalë për një USV (Mjet Sipërfaqësor Pa Pilot) me karakteristika ushtarake. Burime ushtarake greke pretendojnë se droni detar ishte i pajisur me eksplozivë dhe tre detonatorë, të cilët janë çaktivizuar nga shërbimet kompetente.

Autoritetet greke dyshojnë se mjeti është prodhim ukrainas dhe i ngjashëm me dronët detarë që janë përdorur gjatë luftës në Ukraine për misione zbulimi dhe sulme kundër objektivave ruse në Detin e Zi.

Pas sekuestrimit, mjeti iu dorëzua Ministrisë greke të Mbrojtjes, e cila ka marrë përsipër ruajtjen dhe ekzaminimin teknik të tij. Ndërkohë, Forcat e Armatosura greke kanë nisur hetimet për të përcaktuar origjinën dhe misionin e dronit në ujërat territoriale të Greqisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu