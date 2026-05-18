Aleati i Maduros, Alex Saab deportohet në SHBA
Zyrtari venezuelian Alex Saab, një biznesmen kolumbiano-venezuelan dhe aleat i ish-presidentit Nicolas Maduro, u deportua në Shtetet e Bashkuara.
Saab u arrestua në Karakas në shkurt gjatë një operacioni të përbashkët nga autoritetet amerikane dhe ato të Venezuelës, sipas një zyrtari të zbatimit të ligjit në SHBA në atë kohë.
Arrestimi i Saabit ndodhi një muaj pas kapjes së vetë Maduros nga forcat speciale amerikane në Karakas. Arrestimi dhe deportimi i Saabit sugjeron një nivel të ri bashkëpunimi midis zbatimit të ligjit të SHBA-së dhe Venezuelës nën drejtimin e Presidentes në detyrë Delcy Rodriguez.
Saab, 54 vjeç, i lindur në Kolumbi, ishte ndaluar më parë në Kepin e Gjelbër në vitin 2020 dhe u mbajt në SHBA për akuza për ryshfet. Ai u lirua në vitin 2023 në këmbim të lirimit të amerikanëve të ndaluar në Venezuelë.
Saab mund t’u ofrojë autoriteteve amerikane informacion për të forcuar çështjen e tyre penale kundër Maduros, sipas burimeve të njohura me çështjen.
Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, u dërguan në Nju Jork në janar për t’u përballur me akuza penale, përfshirë komplot për të kryer narkoterrorizëm. Ata i mohojnë akuzat.
Saab dhe gruaja e tij jetonin në Itali disa vite më parë. Luigi Giuliano, një avokat në Itali që e ka përfaqësuar atë, tha të shtunën se nuk merret me çështjet e Saab në SHBA dhe nuk mund ta konfirmonte deportimin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.